Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da Sendeler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da Sendeler."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Irak, Suriye, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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