Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da Sendeler."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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