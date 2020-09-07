Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:12 - Kaynak: AA
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