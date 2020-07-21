Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır" dedi. - ANKARA
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21.07.2020 21:01:16. #1.13#
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