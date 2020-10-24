Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek" - Son Dakika

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (3)

Erdoğan: " Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır."

Erdoğan: "(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol."