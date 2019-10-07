Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı

27 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldıBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Sırbistan'da, ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hazır bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Belgrad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
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