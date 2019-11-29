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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından sadece bilim...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından sadece bilim alanında değil her konuda çok farklı bir kulvara girmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından sadece bilim alanında değil her konuda çok farklı bir kulvara girmiştir."
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