Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne de Siyasi Bütünlüğüne de Halkın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne de Siyasi Bütünlüğüne de Halkın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır. Bunun için yeni anayasa yapımı ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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