Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne de Siyasi Bütünlüğüne de Saygılıdır"
1 saat önce
- Salondan ve katılımcılardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
- Salondan ve katılımcılardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye, Suriye
'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır. Bunun için yeni anayasa yapımı ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:45 Kaynak: AA
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