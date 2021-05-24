Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir"

24.05.2021 19:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir" " İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3- 4 ülkesinden biriyiz" "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir"

" İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3- 4 ülkesinden biriyiz"

"Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesi şirketinde 7 firma ile temsil ediliyoruz"

"Firmalarımız Polonya'nın stratejik alt yapı yatırımlarına katkı sunmaya devam edecektir"

"Aramızdaki ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi, sadece ülkelerimizin değil, bölgelerimizin de refahına hizmet edecektir"

"Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi, devler ligine taşıdık"

"Turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir. Polonyalı misafirlerimiz güvenli turizm uygulamamız sayesinde tatillerini Türkiye'de gönül rahatlığı ile geçirebilirler"

"Bu çerçevede Polonya'nın NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssümüze bir deniz Karakol Uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz"

" Biz Türkiye- Polonya olarak NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak NATO içinde neler yapabiliriz dayanışmamız neler olabilir. Üçlü ( Türkiye - Polonya- Romanya) olarak ne gibi adımlar atabiliriz bunların üzerinde durmamız lazım"

"Üçlü adımlar da bizim ticaret hacmimizi etkileyecektir. Romanya Cumhurbaşkanı ile bazı görüşmeleri yapmak suretiyle bu görüşmeleri hızlandıracağız böylece bu sularda farklı adımları atmış olacağız"

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ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesi şirketinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Ayı şekilde insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3 4 ülkesinden biriyiz. Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin hem müttefik hem stratejik ortağı olan Polonya ile ilişkilerinin 6 asır öncesine dayandığını söyleyen Erdoğan, ziyaretin ülkeler arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceğini kaydetti.

Polonya'nın başta ekonomi ticaret ve yatırım olmak üzere bir çok alanda iş birliği potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, imzalanan belgeler ile bu iş birliğinin daha ileriye taşınacağını bildirdi.

Bugün yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017 yılındaki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şuanda 6 buçuk milyar dolar civarında. Biz, bu 6 buçuk milyar dolar olan ticaret hacmini bugün yaptığımız görüşmelerle kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik" dedi.

Geçen yıl salgına rağmen ikili ticaretin artarak 6 buçuk milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, bu yılın ilk çeyreği itibari ile ikili ticaretin 2 milyar doları aştığını bildirdi. Rakamların işaret ettiği gibi 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlendiğine dikkat çeken Erdoğan, Müteahhitlik şirketlerinin bugüne kadar Polonya'da yaklaşık 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje üstlendiğini duyurdu. Erdoğan," Firmalarımız Polonya'nın stratejik alt yapı yatırımlarına katkı sunmaya devam edecektir. Aramızdaki ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi, sadece ülkelerimizin değil, bölgelerimizin de refahına hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi'nde Polonya ile kökleri 2. Dünya Savaşı'na kadar giden güçlü ilişkiler olduğunu söyleyen Erdoğan,"Hem THK Uçak Fabrikası'nın hem de İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nün kuruluşunda Polonyalı dostlarımızın çok büyük katkılarını gördük. Ancak farklı sebepler dolayısıyla 1940'larda başladığımız Savunma Sanayi hamlesini maalesef devam ettiremedik. Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi, devler ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesi şirketinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Ayı şekilde insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3- 4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe, kabiliyet, imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İmzalanan belge ile Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin her alanda gelişmesinin halkları birbirine daha yaklaştırdığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Polonyalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olduğunu kaydetti. Turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir. Polonyalı misafirlerimiz güvenli turizm uygulamamız sayesinde tatillerini Türkiye'de gönül rahatlığı ile geçirebilirler" dedi.

Polonya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen, vizyonu geniş bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin tutum ve görüşlerinin birlik içinde doğru anlaşılması konusunda Polonya'nın yapıcı desteğinin hep hissedildiğini belirtti. Tarih boyunca dostane ilişkiler içinde bulunan Türkiye ve Polonya'nın bugün NATO çerçevesinde güçlü ve örnek bir dayanışma sergilediğini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti;

"Bölgesel ve uluslararası güvenlik mimarisinin muhafazası için iş birliğini sürdürüyor, barışa katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede Polonya'nın NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssümüze bir deniz Karakol Uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında F16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Duda'nın yarın İstanbul'da ziyaret edeceği Polonezköy Türkiye Polonya dostluğunun yaşayan sembolüdür. Bizim de Polonya'da bir çok kültür varlığımız bulunuyor. Kültür Mirasımızı ihya edecek projeleri bugün gerek dar kapsamlı gerek heyetler arası görüşmede ele aldık. En yakın zamanda Polonya ziyaretimi ifade etmekte fayda görüyorum."

Erdoğan, '10 milyar dolar ikili ticaret hacminin karşılanması noktasında özellikle turizm alanında yeni iş birli hedefleri tesis edildi mi? sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Ticaret hacmi turizmin dışındaki başlıkları kapsıyor ağırlıklı olarak konuştuğumuz konu turizm oldu. Ekonomik ilişkilerin boyutu baya yer aldı burada. Kültür ve Turizm Bakanım kısa zaman içerisinde bir ziyaret gerçekleştirecek Polonya'ya muhataplarıyla konuları ele alacaklar. Üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri süratlendireceğiz. Ticaret Bakanımın bir Polonya ziyareti olacak Onlar da yine ilişkileri ele alacak. Karşılıklı vergilendirme vs. bütün bunların konuşulduğu adım oldu. Bütün bakanlarımız Savunma Bakanım aynı şekilde ziyaret gerçekleştirerek adımları daha ileriye taşıyacağız. Bunların hepsi ele alınacak adımlarımız ona göre atılacak. Biz Türkiye- Polonya olarak NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak NATO içinde neler yapabiliriz dayanışmamız neler olabilir. Üçlü ( Türkiye - Polonya- Romanya) olarak ne gibi adımlar atabiliriz bunların üzerinde durmamız lazım. Üçlü adımlar da bizim ticaret hacmimizi etkileyecektir. Romanya Cumhurbaşkanı ile bazı görüşmeleri yapmak suretiyle bu görüşmeleri hızlandıracağız böylece bu sularda farklı adımları atmış olacağız. Korona virüs noktasında Polonya gayet iyi durumdalar. Gerek vefat sayısı gerekse aşılama olayında başarılı bir süreci yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki istatistik eğrisi Türkiye de aynı şekilde Polonya'da da iyileşiyor."

Erdoğan ve Duda'nın huzurunda TB2 İnsansız Hava Aracı Tedarik Sözleşmesi, Tarım alanında iş birliği mutabakat zaptı,

Savunma Sanayinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşma, Spor alanında iş birliği mutabakatı,

Turizm alanında iş birliğine ilişkin ortak bildiriler imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir

Recep Tayyip Erdoğan, İnsansız Hava Aracı, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İnsansız Hava Aracı ihraç edecektir' - Son Dakika


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