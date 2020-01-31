Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu depremde yürütmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu depremde yürütmüştür."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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