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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür." - ANKARA
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