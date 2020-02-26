Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine, savcısına kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine, savcısına kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış, devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır" dedi. - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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