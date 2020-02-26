Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine, savcısına kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine, savcısına kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış, devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır" dedi. - ANKARA
Son Dakika Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı