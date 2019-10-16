Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz."
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz."
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz."
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