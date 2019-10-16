Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz"

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın."

Erdoğan: "Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir."

Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen burnunuzun dibinde Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:43 Kaynak: AA
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