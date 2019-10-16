Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın."
Erdoğan: "Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir."
Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen burnunuzun dibinde Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın."