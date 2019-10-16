Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:55 Kaynak: AA
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