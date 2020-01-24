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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır."
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