Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır."

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]