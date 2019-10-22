Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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