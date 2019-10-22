Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye ve Rusya , terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."

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Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz