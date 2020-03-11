Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur. Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur."
Son Dakika CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz