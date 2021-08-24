Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Geçen hafta AK Parti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümüne ulaştıklarını anımsatan Erdoğan, yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebiyle arzu ettikleri gibi bir yıl dönümü programı gerçekleştiremediklerini söyledi. Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti'ye emeği geçen herkese şükranlarını sunarak "Genel merkezimizden sandık müşahidine kadar partimizin tüm kademelerinde sorumluluk üstlenen kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti'nin geçen 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışlar, yaptığı hizmetler, kazandırdığı eserler ve hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vuran bir parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı ve 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Küresel siyasi ve ekonomik düzen köklerinden çatırdarken biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. Hiç şüphesiz bu gücümüzün ve öz güvenimizin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini ve faydalarını hep birlikte tecrübe ettik."

"'Hafıza-i Beşer nisyan ile maluldür.' derler" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz, hatırlamakta zorluk çekebiliyoruz. Böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp '19 yılda ne yaptınız' diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp 'Türkiye'yi batırdınız, bitirdiniz' diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap, 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır." dedi.

"Sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından alarak, yüzde 5,1 seviyesine getirdiklerini, Türkiye'ye yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardıklarını, ihracatı 36 milyar dolardan aldıklarını geçen yılın da 170 milyar dolarla kapandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir, süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre hesabında ise ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya çıkararak hedeflerimize uygun bir seviyeye yaklaştık."

Türkiye'nin son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, bir başka ifade ile istihdamını 9 milyon artırmış bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kadın ve gençlerin talebiyle işgücü arzının yükselme sebebi ile yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme ile birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden birisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz. Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve sağlık alanındaki rakamlara ilişkin şunları kaydetti:

"Eğitimde 2002 yılında yükseköğretim dahil toplam bütçemiz 10,3 milyar lira iken, 2021 yılı bütçemiz 212 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden aldık, 601 binin üzerine çıkardık. Bugüne kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 4+4+4 olarak tasnif ederek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Maarif Vakfımız vasıtasıyla 44 farklı ülkede 349 okul, bir yükseköğretim kurumu, 13 eğitim merkezi ve 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207'ye, 70 bin olan akademik personel sayımız yaklaşık 181 bine ve 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız ise 8 milyona ulaştı. Sağlıkta, hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 164 bine çıkardık. Hizmete aldığımız toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizde sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. Halen 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor, bunlar da tamamlandığında şehir hastanelerimizin kapasitesini 41 bin 333'e çıkarmış olacağız."

(Sürecek)