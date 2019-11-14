Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
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Gülseli KENARLI-Güven USTA/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD'den Türkiye'ye döndü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI-Güven USTA/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD'den Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde saat 14.50'de indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı. Erdoğan, buradan Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.
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