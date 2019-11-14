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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

7 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD'den Türkiye'ye döndü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, System.String[]

Haber: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD'den Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde saat 14.50'de indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı. Erdoğan, buradan Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
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