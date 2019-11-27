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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:29 Kaynak: AA
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