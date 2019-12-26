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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye küçük düşünmek, davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye küçük düşünmek, davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye küçük düşünmek, davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir."
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