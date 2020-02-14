Cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır -3 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır -3

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır -3.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır -3

Cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır -3

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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