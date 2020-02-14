Cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır
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