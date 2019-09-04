Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü
Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]