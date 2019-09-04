Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz."
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