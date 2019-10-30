Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor"

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor" "Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden, bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik" -"AK Parti olarak hem Meclis'te, hem hükümette...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor"

"Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden, bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik"

-"AK Parti olarak hem Meclis'te, hem hükümette yaptığımız çalışmalarla ülkemize, cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat be kat fazla eser, hizmet kazandırdık. Bunun için Cumhuriyet bayramlarını törenle kutlamak zorunda kalmadık. Eserlerin açılışıyla hizmet yarışına çevirdik"

-"Bugüne kadar Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu. Bundan 3 yıl önceki 29 Ekim'de de başkentimizde Yüksek Hızlı Gar Binasını hizmete aldık. Geçen yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık"

-"Allah'ın izniyle Türkiye önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. Bugün artık karşımızda kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallerine kenetlenmiş bir ülke var"

-"Dün adeta yok sayılan, kendi sınırları içinde hareket eden bir ülke görünümden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldi"

-"3 – 5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
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