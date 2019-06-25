Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye...

48 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Grup toplantısına katılanlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Grup toplantısına katılanlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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