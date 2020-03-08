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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenler var"
6 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenler var"
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:39 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenler var"
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