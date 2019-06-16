Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye
'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz."
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