Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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