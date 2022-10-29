Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "29 Ekim" mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "29 Ekim" mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız

29.10.2022 10:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin 81 ilindeki her bir insanın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, yurt dışındaki temsilciliklerde bayram sevincine ortak olanlara şükranlarını sundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal ile İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandıran kahramanları, Büyük Millet Meclisinin vatanperver üyelerini rahmetle yad eden Erdoğan, Türkiye'nin bağımsızlığı uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri minnetle andı.

"CUMHURLA CUMHURİYET ARASINA ÖRÜLEN KALIN DUVARLARI ORTADAN KALDIRDIK"

Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni "muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak" için kesintisiz bir mücadele içinde olduklarının altını çizen Erdoğan şunları kaydetti: "Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye'yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye'nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya- Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koştuklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı Açıklaması

"BİR SATRANÇ USTASI HASSASİYETİYLE 2071 VİZYONLARIMIZIN TEMELİNİ ATIYORUZ"

Küresel ölçekte Türkiye'nin itibarını ve ağırlığını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerine aralıksız bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu: " Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğal gaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık. 29 Ekim'de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG'un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden, millete sağlık, huzur ve esenlik dileyen Erdoğan, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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