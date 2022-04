Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İftarı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O, malum CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdi ise zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal, zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak." dedi.

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" programındaki konuşmasında, ifa ettikleri hizmetler karşısında alacakları en büyük mükafatın insanların kalplerinden kopup gelen bir "Allah razı olsun" duası olduğuna inandıklarını söyledi.

Erdoğan, "Hangi dünyevi makam, mevki, imkan böyle samimi bir duanın verdiği iç huzurunu, çalışma şevkini, mücadele azmini sağlayabilir. AK Parti, 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla, vatandaşlarımızın hayatının her anını kuşatan hizmetleriyle gönüllerde yer etmiştir." diye konuştu.

Seçimlerdeki başarılarını, geceli gündüzlü çalışarak, eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan enerjiye her alanda ülkeye kazandırdıkları eserlere borçlu olduklarını kaydeden Erdoğan, "Milletimiz, bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek, bu donanıma, iradeye, kabiliyete, kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Kardeşlerim, şayet biz sokakları, haneleri, milletimizin sinesini boş bırakırsak, gelir birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla, riyakarlıklarıyla orayı doldurur. Şu anda hamdediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye dayalı söylüyorum. Hamdolsun şu anda bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda. Bunun için yılın her günü, günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. Milletimizin derdiyle dertlenip, sevinci ile sevinmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'da 1994 yılında yaktıkları meşale ile önce bu şehrin kaderini kendilerinin değiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ardından 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Unutmayın, Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm bölgemizin ve hatta tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı. Daha düne kadar pek çok ülkede insanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada bile gösteremiyordu. Bugün Türkiye'nin adını bilmeyen, konumunu, stratejik önemini, başarılarını duymayan pek az kişiye rastlayabilirsiniz. İnşallah yarın Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil ederek, tüm insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz."

"Cumhuriyetin 1923'ten 2023'e kadarki serencamının belirleyicisi hep birlikte biz olduk"

Bu sırada salondan sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarının yükselmesi üzerine Erdoğan, "Gençler, ben de sizlere aşığım. Bu aşk ne kadar kavi olursa zafer o kadar yakın demektir." dedi.

Erdoğan, "Cumhuriyetin 1923'ten 2023'e kadarki serencamının belirleyicisi hep birlikte biz olduk. Geliştirdiğimiz vizyonlarla tarihimizin sembol dönüm noktaları olacak 2053'ü, 2071'i de Allah'ın izniyle biz şekillendireceğiz. Yıllarca bu ülkeyi dar bir alana hapsedip, terörden siyasete, ekonomiden komşularıyla ilişkilerine kadar kendi iç meseleleri ile uğraştırdılar. AK Parti'nin ülkemize armağan ettiği işte bu vizyon zenginliği tüm senaryoları, tüm oyunları, tüm planları bozuyor." diye konuştu.

Salondakilerin sloganları üzerine Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu kararlılıkla demokratik reformlardan altyapı eserlerine kadar "yapılamaz" denilen ne varsa tamamını başardıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çünkü biz bu azimle sınır ötesi harekatlardan bölgesel krizlerin çözümüne kadar 'teşebbüs dahi edilemez' denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Çünkü biz bu dirayetle savunma sanayinden yüksek teknolojiye dayalı nice ürünlere kadar 'size yar etmezler' dedikleri ne varsa onları da ülkemizin kazanç hanesine ekledik. Gençler, AK Parti olarak geçmişte ülkenin hak ettiği gelişmişlik, milletimizin hak ettiği refah, devletimizin hak ettiği güç seviyesine ulaşmasının önünde hangi engeller varsa hepsini de yıkıp geçtik. Geçmişte terör örgütlerinin, çetelerin, kerameti kendinden menkul vesayet odaklarının cirit attığı, racon kestiği, insanları canından bezdirdiği Türkiye, bugün can ve mal emniyeti bakımından en güvenli ülkeler arasına girdi."

"O, malum CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu"

Erdoğan, geçmişte okulundan hastanesine, konutundan yoluna, elektriğinden suyuna kadar temel hizmet altyapılarının ya hiç olmadığı ya da yetersiz kaldığı bir Türkiye varken, bugün birçok alanda dünyanın en gelişmiş devletlerini dahi geride bırakan bir ülkede yaşanır hale gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O, malum CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdi ise zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal, zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunları yutmuyor. Artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye'de olduğumuzu da bilmiyor ve bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta, kim aydınlıkta bundan da bihaber. Geçmişte bırakın diğer coğrafyalardaki dostlarının ve kardeşlerinin haklarını, hukuklarını, güvenliklerini sağlamayı, sınırları dışındaki kendi vatandaşlarına dahi sahip çıkmakta zorlanan bir Türkiye'den, mazlumların ve mağdurların umudu bir ülkeye dönüştük. Bunlar, lafla söylemesi kolay ama başarılması ve sürdürülmesi zor işlerdir. AK Parti'nin sorunu, başkaları asla yapmadıklarının bile gürültüsüyle dünyayı doldururken, bizim yaptıklarımızı stratejik ve pratik boyutlarıyla anlatmakta yetersiz kalmamızdır. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini hep daha ileriye taşıyarak bu eksiğimizi tamamlayacağız."

(Sürecek)