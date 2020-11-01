Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler"

01.11.2020 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar. Türkiye'yi terörle dize getiremediler, darbe ile yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargo ile prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler" dedi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirterek, "Samsun'dan bu önemli kavşakta çok daha fazla destek bekliyorum" diye konuştu.

AK Parti'yi şahsi hesapları ve hedeflerinin aracı olarak kullanmak isteyenlerin karşılarında milleti bulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kaderi Türkiye'nin kaderiyle, Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutur, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur. Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek geliştirerek, enerjisini tazeleyerek iktidarını devam ettiren başka parti yoktur. Hangi seviyede olursa olsun, partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan kimseyi dışarıda bırakmadan, yeni isimler ve heyecanlarla AK Parti'yi güçlendirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Partiye üye kazandırmanın önemini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun, seçimden önce seçim kazanmaya var mı? Hanımlar, seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız? Gençler seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız?" diye sordu. Erdoğan, gelen cevap üzerine "Maşallah" dedi.

"Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler"

Dünyada ve bölgede siyasi, ekonomik, sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı, yeni bir küresel düzenin inşa edildiği dönemden geçildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumu, mağdurun yanında yer alıyor. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskı ile toplumlara sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde, içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirse dirensinler, bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir. Milletimiz müsterih olsun, biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece Allah'ın izni ile aşamayacağımız engel yoktur" ifadelerini kullandı.

"Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi dönemlerinde de aynı oyunların oynandığını ve hüsrana uğradıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar. Türkiye'yi terörle dize getiremediler, darbe ile yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargo ile prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde dünya kavrulurken, biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakla kalmadık, yardım isteyen her yere el uzattık. Şuana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, hepsinin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık. Çünkü biz bu dünyada alan el değil, veren el olmak için var olduğumuzu ispatladık. Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi sırtımızı dönmedik, bilfiil sahada kendilerine kalkan olduk. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı onurla tabloyu ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Her büyük mücadelede, her büyük sıçrayışta olduğu gibi elbette bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, sınır ötesi harekatlarda şehitler verdik ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor. Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakların hepsini başlarına geçirdik. Türkiye'ye nasıl 18 yılda demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak, önümüzdeki dönemde de ülkemize hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Oruç Reis ile Fatih ile Koca Yusuf ile Kanuni ile Yavuz ile sürdüreceğiz. İnşallah sismik araştırmalarımızla, sondaj çalışmalarımızla gelecek çok daha farklı olacak."

Erdoğan, konuşmasının sonunda 18 yılda Samsun'a yapılan yatırımlardan bahsederek, "Samsun'a son 18 yılda toplam eski rakam ile 30 katrilyon, bugünkü rakam ile 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık" dedi.

Erdoğan, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi. - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Samsun, Darbe, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler' - Son Dakika


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