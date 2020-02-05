Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi...

6 saat önce

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (3)

Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi...

Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan, Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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