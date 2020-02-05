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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi...
6 saat önce
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (3)
Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz."
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