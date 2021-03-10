Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı - Son Dakika

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı

10.03.2021 16:55

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in canlı yayında verdikleri talimatla atıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in canlı yayında verdikleri talimatla atıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk-Rus ilişkilerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli enerji alt yapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Korona virüs salgınının yıkıcı etkilerine rağmen ekonomimiz hamdolsun istikrarlı biçimde büyümeyi sürdürüyor. Geçen sene dünyada birçok ülke ciddi ekonomik daralmalar yaşarken biz yüzde 1,8'lik bir büyüme oranına ulaştık. İnşallah bu sene büyümemizin çok daha büyük olacağına inanıyoruz. Ekonomik büyümemize bağlı olarak enerjiye güvenilir, kesintisiz ve uygun fiyatlı erişim ihtiyacımız da artıyor. Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla bu alandaki projelerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte özellikle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Nitekim kurulu gücümüz içerisinde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavatlık ilave kurulu gücü devreye aldık. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik arama çalışmalarımızdan da müjdeli haberler almayı hedefliyoruz. Nükleer enerji de enerji politikamız bakımından özel bir yere sahiptir. Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Nükleer santral oluşturacağı ekonomik ivme ile birçok yan sektöre de katkı yapacaktır. Tesisimiz yapım esnasında en yoğun dönemde 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacaktır. Nitekim, proje kapsamında yetiştirilmek üzere seçilen öğrencilerimizden 186'sı 6,5 yıllık zorlu eğitimlerini tamamlayarak ülkemize döndü. Bu gençlerimiz mühendislikten yöneticiliğe kadar nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacaktır. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak, milli enerji seferberliğimiz yeni neferler kazanacaktır" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınacağını söyleyen Erdoğan, "Toplam dört reaktörden oluşacak bu santralin diğer reaktörlerinin de peyderpey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacaktır. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknoloji ile inşa ettiğimiz bu santralin her aşaması dikkat ve mükemmel planlama gerektiriyor. Biz de her türlü tedbiri alarak emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bilhassa emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleri ile donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına, uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Değerli dostumun da ifade ettiği gibi bu devasa projeyi Türk-Rus işbirliğinin sembollerinden birisi olarak görüyoruz. İşbirliğimizi yeni projelerle derinleştirme noktasında Sayın Putin ile aynı güçlü iradeyi paylaşıyoruz. Değerli dostum ile tesis ettiğimiz yakın diyalog sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da kilit rol oynuyor. Libya'dan Dağlık Karabağ'a, Suriye'den diğer meselelere kadar birçok alanda Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğini ilerletme kararlıyız. Geçen sene korona virüs sebebiyle ekonomide ekonomide, turizmde, yatırımlar ve dış ticarette yaşadığımız ivme kaybını da inşallah bu yıl telafi edeceğiz. Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz engelsiz ve güvenli turizm anlayışıyla bu senede Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Bu proje sadece enerji alanındaki ilişkilerimizi değil, Rus-Türk partnerliğini daha da geliştirecektir"

Türkiye-Rusya ortak projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönemin başladığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "2018 senesinin nisan ayında Sayın Erdoğan ile birlikte birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık, ben şu konuda memnuniyetimi dile getirmek istiyorum, Türk uzmanların, mühendislerin, işçilerin sarf ettikleri eşgüdümlü çabaları sayesinde santralin inşaatı daha önce belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Teknik konularda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Hatta Covid-19 salgınıyla ilgili bir takım zorluklar bile bizi engelleyemedi. Projede yer alan personelin sağlık güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirler alınıyor, hem de üst düzeyde. Türkiye'de bir ilk olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2023 senesinde devreye giderecek. Bu arada 2023 senesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanacağı senedir. Projeye başlarken Türk dostlarımız bizim önümüze böyle bir hedef koydu, Sayın Erdoğan bundan hep bahsetti. Biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük önem atfetmekteyiz ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilerde de Akkuyu projesine gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Eminim ki, projenin gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek, Türk tüketicilerine ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak. Türkiye'de yepyeni bir endüstri kuruyoruz. Bu, ülkenin hem bilim hem de sanayini potansiyelini daha da güçlendirecek" dedi.

Rusya'da 100'ü aşkın Türk öğrencinin ilgili alanda eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin ileride Akkuyu'da istihdam edileceğini söyleyen Putin, santralin devreye gireceği zamana kadar Türk nükleer sanayisi için yeteri kadar kadronun yetiştirilmiş olacağını belirtti. Proje kapsamında güvenlik tedbirlerine sıkı şekilde uyulduğunu, projenin çevre dostu olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Putin, santralin inşaat çalışmalarında sadece Rus şirketlerinden değil, Türk şirketlerinden de karşılandığının altını çizdi. Putin, "Bu öncü projenin başarıyla hayata geçirilmesi sadece enerji alanındaki ilişkilerimizi değil, genel anlamda çok yönlü Rus-Türk partnerliğini daha da geliştirecektir, iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışı pekiştirecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak         
23:35
Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü         
22:38
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 07:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei