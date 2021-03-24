Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye 'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (3)

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız' - Son Dakika

AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı

AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik