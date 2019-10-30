Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerini başlarına yıkarak verdik"ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerini başlarına yıkarak verdik"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.
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