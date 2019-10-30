Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerini başlarına yıkarak verdik"ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerini başlarına yıkarak verdik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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