Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Tehdit Etmesi İçin Semirtip Silahlandırdıkları Terör Örgütleri...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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