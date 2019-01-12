Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Tehdit Etmesi İçin Semirtip Silahlandırdıkları Terör Örgütleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Tehdit Etmesi İçin Semirtip Silahlandırdıkları Terör Örgütleri...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:48 Kaynak: AA

PKK, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi

Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:34:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Tehdit Etmesi İçin Semirtip Silahlandırdıkları Terör Örgütleri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]