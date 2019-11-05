Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:31 Kaynak: AA
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