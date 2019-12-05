Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor." - LONDRA
NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı