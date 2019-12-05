Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor." - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
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