Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye
'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum."
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