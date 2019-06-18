Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 Kaynak: AA
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