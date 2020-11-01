Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye 'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi ile de alt edemeyecekler."

Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti

Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi

Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor