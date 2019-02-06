Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Yüksek Öğrenimde Parmakla Gösterilen Ülkeler Arasına...
2 saat önce
IHAAW145232-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yüksek öğrenimde parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız"dedi. 06.02.2019 14: 52: 32 TSI NNNN.
IHAAW145232-SIY/06-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'yi yüksek öğrenimde parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız"dedi. 06.02.2019 14: 52: 32 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:58 Kaynak: İHA
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