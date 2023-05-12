Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak mesaj: Hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak mesaj: Hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz

12.05.2023 11:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, 14 Mayıs'la birlikte buna başlayacaklarını anlattı. Erdoğan, "Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN İRADESİNE VE DEMOKRASİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEYİZ"

Sadece proje geliştirdiklerini, eser ürettiklerini, gönül siyaseti ve gönülleri kazanma siyaseti yaptıklarını aktaran Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti; "Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız.

"14 MAYIS'LA BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız."

"BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının sonunda ise "Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Korul Nuri: Reis senden baskasi bos degil bomboslar,Vijdanen ne varsa sende var.Bu vatanin istikbali ancak sana emanet edilir. Cevap Yaz 17 16 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Reis sen neymişsin be, helal olsun Valla, kuş, böcek, kelebek masaya doldurdular, maalesef yoğurt misali ya tutarsa karşı masa, ekonomik dalgalar hariç yapılan adımları görüyoruz kör değiliz, 6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis yönünde bu sefer, kalanlar güven veremiyor, çocuklarım için azda olsa endişem var. Cevap Yaz 66 57 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, 14 Mayıs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak mesaj: Hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz - Son Dakika


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