Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:34 Kaynak: AA
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