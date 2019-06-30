Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...

22 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:34 Kaynak: AA
Ara Güler, Kyoto, Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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