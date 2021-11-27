Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı 'nda özel uçak "TRK" ile saat 10.40'da Aşkabat 'a hareket etti.

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