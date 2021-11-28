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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan ayrıldı

28.11.2021 18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 18.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 18.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Aşkabat'tan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan ayrıldı - Son Dakika


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