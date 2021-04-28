Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. ANKARA,



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