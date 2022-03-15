Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

15.03.2022 22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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