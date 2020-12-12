Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyorum"

12.12.2020 10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda, " Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmasının yanı sıra daimi tarafsızlığının tanınmasını sağlayan 1995 ve 2015 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da desteklemiştir. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası çerçevesinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönelik olarak Birlemiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu alandaki verimli iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Daimi tarafsızlık statüsü temelinde sürdürülen dış politikanın bölgesel sonuçları da somut bir biçimde görülüyor. Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ile izliyoruz. Bu vesileyle Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi vurgulamak isterim. Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımlar sadece Türkmenistan'ın değil bölgenin geleceğine de ışık tutuyor. Korona virüs salgınından kaynaklanan meydan okumalar Türkmenistan'ın girişimlerini daha da anlamlı hale getirmektedir" diye konuştu.

"2020 yılının ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artmıştır"

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin uzun ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar üzerine kurulu bu ilişkiler siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda gelişerek sürdürülmüştür. Yüzden fazla anlaşma imzalanmıştır. Salgının beraberinde getirdiği ekonomik zorluklara rağmen 2020 yılının ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında artmıştır. 1992 yılından bu yana Türkmenistan'ın değerli desteği sayesinde Aşkabat'ta faaliyet gösteren ortak Türk-Türkmenistan okulu, kültür ve eğitim alanındaki işbirliğimizin en müstesna örneklerinden biridir. Bu şekilde Türk ve Türkmen haklarının kardeşliği pekişmekte, ortak değerler ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması temin edilmektedir" dedi.

Salgının hafiflemesiyle beraber Türkmenistan'la mevcut işbirliği mekanizmaları çerçevesinde toplantıları yeniden ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle ikili ilişkilerimizin güçlenerek derinleşmesine destek veren Sayın Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyorum' - Son Dakika


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